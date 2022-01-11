بالصور الوقفة الشبابية الفصائلية بغزة تدعو لمحاصرة كيان الاحتلال ووقف التطبيع معه

أعلنت الوقفة الشبابية الفصائلية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركتها في الحملة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة، التي تؤكد "مناهضة التطبيع بكافة أشكاله ومقاطعة كيان الاحتلال" على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، ودعت إلى محاصر كيان العدو ووقف التطبيع.

وأكدت الوقفة الشبابية الفصائلية، في وقفة بمدينة غزة، أن مناهضة التطبيع واجب ديني ووطني واخلاقي يتطلب مشاركة الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي لمحاربة الآفة الصهيونية.

وشدّدت على ضرورة تعزيز التلاحم الشعبي العربي المنسجم مع الحقوق الفلسطينية التاريخية والرافض للاحتلال، موضحةً أن قضية الفلسطينية "كانت وستبقى القضية المركزية الأولى للأمة العبية والإسلامية رغم كل محاولات الكيان الصهيوني في إنهاء حضورها عربيًا وإسلاميًا من خلاله شهود ممنهجة مع عدد من الأنظمة العربية والإسلامية".

وطالبت الوقفة الفصائلية، إلى ضرورة محاصرة الكيان الصهيوني على الأصعدة كافة (سياسيا اجتماعيا فكريًا اقتصاديًا ورياضيًا وفنيًا)، ومقاطعة منتجاته مهما كانت الظروف وتعزيز المنتج الوطني والعربي والإسلامي.

كما ودعت إلى إرسال فكرة المقاطعة الاعلانية للكيان عبر وسائل الاعلام الفلسطينية العربية والإقليمية والبحث عن سبل واستراتيجية مبتكرة لمقاومة التطبيع، بالإضافة إلى إطلاق مواثيق شرف تدعو لمناهضة التطبيع وتدعم مقاطعة الاحتلال.















