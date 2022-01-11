العالم يشهد موجات متوقعة من فيروس كورونا كل 4 أشهر

يشهد العالم في هذه الأيام موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد كل أربعة أشهر، وفقاً لخبير عالمي في هذا المرض.

وقال الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا: "الطريقة التي ينشط بها هذا الفيروس، هو أنه يتراكم ثم يندفع بشكل كبير، ثم ينخفض ​​مرّة أخرى، ثم يرتفع مرة أخرى كل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأضاف نابارو، إنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكن "المؤكد هو الطفرات المستمرة، والتعايش مع الفيروس يعني القدرة على الاستعداد لهذه الطفرات والاستجابة بسرعة حقاً عند حدوثها".

وتابع: "يمكن أن تستمر الحياة، ويمكننا إعادة الاقتصاد إلى العمل مرة أخرى في العديد من البلدان، لكن علينا فقط أن نحترم الفيروس حقاً وهذا يعني وجود خطط جيدة بالفعل للتعامل مع الطفرات المفاجئة".

واعتبر أن الفيروس "سيشكل وضعاً صعباً للغاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، ولكن يمكننا أن نرى النهاية في الأفق".

وأشار نابارو، إلى أنه سيكون هناك الكثير من المطبات "لكن من الواضح حقاً أنه لا يوجد مجال لفرض قيود كبيرة في أي بلد، وخاصة البلدان الفقيرة"، مؤكداً أنّه "على الناس أن تستمر في العمل، وبالتالي هناك بعض الخيارات الصعبة للغاية بالنسبة للسياسيين في الوقت الحالي".