أحدث حصيلة إصابات فيروس كورونا في (إسرائيل) خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أحدث إصابات فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، داخل الكيان.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن وزارة الصحة، بأنها سجلت 35.375 ألف إصابة جديدة كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت"، إلى أن يوجد أكثر من 5 آلاف إصابة بـ"كورونا" في صفوف جيش الاحتلال، فيما يقبع الآلاف من الجنود في العزل الصحي.

كما يوجد 38246 إصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس في (إسرائيل)، و6148 من الكادر التعليمي، بينما لا يزال 85195 آخرين في العزل، وفق القناة السابعة العبرية.

ويُعاني كيان الاحتلال من تفشي كبير بإصابات "اوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سريع الانتشار عن سابقه دلتا.