ملحم يكشف توقعات الحكومة لموعد انفراجه الأزمة المالية للسلطة والإجراءات الوقائية المتوقعة؟

أكد ابراهيم ملحم الناطق باسم حكومة رام الله اليوم الثلاثاء 11/1/2022 ، ان اشتيه يتحدث في كل مرة خلال جلسات الحكومة عن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ، جراء اقتطاعات حكومة الاحتلال الأموال من أسر الشهداء والجرحى والاسرى.

وقال ملحم خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اشتيه يتوقع عودة دعم الأشقاء العرب والدعم الخارجي خلال شهري شباط وآذار ، وفقا لوعودهم .

وبشأن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات في ظل انتشار متحور "أوميكرون" ، قال ان توصيات منظمة الصحة العالمية لا ترى فائدة لعودة الإجراءات السابقة ، وتكتفي بالتقييد بالبرتوكولات من خلال التباعد وارتداء الكمامة .

وأوضح ان الحكومة ستسعى لتعزيز اللقاح وخاصة الجرعة الثالثة ، ودعوة المواطنين لتلقي اللقاح وخاصة أن من يتلقى اللقاح تكون الاعراض خفيفة وبسيطة .

وكان رئيس الوزراء حكومة رام الله محمد اشتية قال خلال تصريحات له بالأمس ان الحكومة لديها عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب.

وقال ان الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل

وأوضح ان الحكومة تدفع 351 الف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها.