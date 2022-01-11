د. الشخرة: تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة ليرفع العدد لـ"476"

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة اليوم الثلاثاء 11/1/2022 عن تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة المحتلة ، ليرفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 476 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

ودعا الشخرة ، المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات، لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية، ولبس الكمامات.

وبين الشخرة خلال تصريحات سابقة ان المتحور الجديد "أوميكرون" أصبح منتشر في كافة محافظات الوطن ، وهذا الامر مقلق ، موضحاً ان هناك مخالطين من الداخل المحتل وهناك مخاوف من الانتشار أكثر فأكثر لفيروس كورونا .

وتابع الشخرة :" المتحور "أوميكرون" يختلف عن سابقيه كونه الأوسع انتشاراً ، حيث انه وخلال فترة وجيزة يكون هناك انتشار كبير وواسع ،موضحاً ان عدد حالات الإدخال للمشافي بلغ "105" حالات في حين بلغ عدد المتواجدين تحت أجهزة التنفس الصناعي 30 حالة .