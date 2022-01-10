الأطر الطلابية تحمل إدارة جامعة بيرزيت المسؤولية الكاملة عن ما جرى لطلبة الجامعة

حملت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت، مساء اليوم الإثنين، إدارة جامعة بيرزيت المسؤولية الكاملة عما حدث اليوم من اعتقال قوات الاحتلال لعدد من الطلبة خلال الوقفة الاعتصامية الرافضة لسياسات ادارة الجامعة الجديدة بحق الطلبة ولحركة الطلابية.

وقالت الأطر خلال مؤتمر صحفي، عقدته عقب أفراج قوات الاحتلال عن الطلبة المعتقلين، إن " المعتقل السياسي محمد عزمي حسنية من مخيم جنين والمحتجز لدى أجهزة أمن السلطة منذ 3 أشهر يبدأ إضراباً عن الطعام عقب المماطلة في تنفيذ الافراج عنه"، مطالبه مجلس أمناء الجامعة ورئيسه حنا ناصر، بإقالة عميدة شؤون الطلبة والمتحدث باسم إدارة الجامعة، وتعيين بدلاً منهم بشكل يليق بالجامعة

وأوضحت الأطر أنها لن تعود للجلوس والحوار مع عميدة شؤون الطلبة والمتحدث باسم الجامعة حتى يتم تغييرهما، داعية لوقفة غضب غداً ثم التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس، لرد على رسالة ضابط المخابرات الإسرائيلي.

وأكدت الأطر بأن الحركة الطلابية ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه

وأفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، عن طلبة جامعة بيرزيت الذين اعتقلتهم، ظهر اليوم خلال الوقفة الاعتصامية للحركة الطلابية أمام مبني الجامعة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الطالبين بجامعة بيرزيت وليد حرازنة وعبد الحافظ الشرباتي بعد أن اختطفتهم قوة خاصة صهيونية اليوم من أمام الحرم الجامعي.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت ظهر اليوم، وقفة اعتصاميه للحركة الطلابية ضد سياسة الإدارة الجديدة للجامعة أمام مبني جامعة بيرزيت، واعتقلت عدداً من الطلبة وفيما اصابت اخرين أثر اطلاق النار خلال عملية الاقتحام.