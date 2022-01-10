وقفة تضامن واسناد للأسير المريض أبو حميد في جنين

طالبت فعاليات جنين ومخيمها، والأسرى المحررون، وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردٍ.

وجددت مطالبتها خلال الوقفة اليومية المستمرة في خيمة الاعتصام بجنين، اليوم الاثنين، بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

ودعا المشاركون كافة المؤسسات الدولية إلى بذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة للأسير المناضل أبو حميد والذي يعاني من وضع صحي خطير، ومصاب بمرض السرطان.

وشددوا على أن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحا حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم، ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.