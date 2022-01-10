اشتية: لدينا عجز تراكمي بقيمة 200 مليون شيكل و لا يوجد أموال كافية للرواتب

استعرض رئيس الوزراء محمد اشتية الوضع السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية، و ذلك على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة أريحا.

و أوضح اشتية أن "الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 الف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها".

وتابع: "كل فحوصات كورونا تكلفنا يوميا 500 الف شيقل ونجريها مجانا، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب".

و أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها كل شهر عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب.