بالفيديو: المغرب يفتتح بطولة أمم أفريقيا بفوز صعب أمام غانا

تجاوز منتخب المغرب كافة الصعاب التي اعترضت سبيله قبل موقعة غانا، ليسجل انتصارا افتتاحيا هاما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.



وجاء هدف المغرب عبر اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 83.



وحصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط أمام أقوى منافسيه في المجموعة لتكون البداية مثالية لأسود الأطلس.



ولجأ وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود لتشكيل خالف كل التوقعات بعد استبعاد عناصر أساسية ظلت تظهر على امتداد سنتين على التوالي في التشكيلة مثل سفيان أمرابط متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي.



كما أطاح باللاعب إلياس الشاعر الذي لمع في تصفيات المونديال، ودفع بأسماء ناشئة مثل زكرياء بوخلال وعز الدين أوناحي الذي مثل المغرب للمرة الأولى.



واضطر وحيد مع هذه الغيابات لاستبدال التكتيك الذي ظل يعتمد عليه منذ التحاقه بالمغرب من 4-3-3 صوب 3ـ5-2.



