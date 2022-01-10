مشروب قد يطيل العمر..تعرف عليه

أعلن علماء صينيون، أن الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، وبالتالي قد يطيل العمر.

وتشير صحيفة Mirror، نقلا عن نتائج الدراسة الصينية، إلى أن هذه الدراسة شملت أكثر من 100 ألف شخص مصاب بالسرطان أو أمراض القلب أو الجلطة الدماغية. وقد قسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى كان أفرادها يتناولون الشاي على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، في حين لم يفعل ذلك أفراد المجموعة الثانية.

واتضح خلال هذه الدراسة التي استمرت سبعة اأعوام، أن خطر الموت انخفض بين أفراد المجموعة الأولى بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية وحتى الإصابة بها، بنسبة 20 بالمئة، كما انخفض عندهم خطر الموت لأسباب أخرى بنسبة 15 بالمئة. واتضح أيضا أن المشتركين في الدراسة الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما ويتناولون الشاي بانتظام، يصابون بأمراض القلب بعد 1،5 عام مقارنة بالذين لا يشربون الشاي.

ووفقا للباحث الدكتور دون فينغ غو، تطرح المكونات البيولوجية النشطة في الشاي وخاصة البوليفينول، خارج الجسم.

ويقول، "لذلك من أجل وقاية القلب يجب شرب الشاي دائما وخلال فترة زمنية طويلة".

وقد قارن الباحثون تأثير الشاي الأخضر والشاي الأسود، واتضح أن الاختلاف الرئيسي بينهما هو أن البوليفينول في الشاي الأخضر لا يتأكسد، وبالتالي يحتفظ بخصائصه المضادة للأكسدة. كما أوصى الباحثون بعدم شرب الشاي مع الحليب، لأنه يقضي على التاثير الإيجابي للمشروب.