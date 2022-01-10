وزير خارجية الاحتلال يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

أعلن مكتب وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، اليوم الاثنين، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

لابيد يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته نائبه، إيدان رول، المصاب بفيروس كورونا.

وأكد مكتب لابيد أن الوزير سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة.

والأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

هذا وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الحرب، بيني غانتس، بالفيروس.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بفيروس كورونا.