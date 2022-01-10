هيئة الأسرى : الأسرى الاداريون مقبلون على خطوات تصعيدية

أكد مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن مقاطعة المحاكم خطوة استراتيجية جمعاء تتم بتنسيق مع الحركة الأسيرة.

وقال عبد ربه خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " الخطوة تتمثل بمقاطعة كل المحاكم ذات العلاقة فالمقاطعة تشمل المحاكم التي هي حدى أدوات الاحتلال"، مؤكداً أن خطوة الأسرى بمقاطعة المحاكم يجب ان تترافق مع فعاليات وضغط شعبي ورسمي.

وأضاف " يوجد في السجون 200 حالة مرضية صعبة ولديها مشاكل صحية وأمراض خطرة ومزمنة تتطلب حراك شعبي وسياسي ومؤسساتي وقانوني" لافتا إلى أن الأسرى الاداريون مقبلون على خطوات عديدة تحتاج إلى صبر على المدى الطويل.

وأشار مستشار هيئة شؤون الأسرى إلى أن المرحلة الحالية والقادمة هي مرحلة لنصرة الأسرى والمطلوب تكتيك الحراك والحملات المناصرة للأسرى في السجون.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداريّ.