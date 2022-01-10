الرابطة الإسلامية تستنكر اعتقال الاحتلال لعدد من طلبة جامعة بيرزيت

استنكرت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي بجامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، اعتقال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدد من الطلبة أثناء وقفة اعتصاميه أمام مبني الجامعة، ظهر اليوم.

وحملت الرابطة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن ما جرى؛ لأن عملية الاعتقال تمت خلال اعتصام الحركة ضد سياسة الإدارة الجديدة، مطالبة الجامعة بضرورة الاستجابة لمطالب الحركة الطلابية وسحب فتيل الأزمة قبل فوات الأوان.

كما طالبت الرابطة، مجلس أمناء الجامعة بالتحرك الفوري والوقوف أمام مسؤولياته، وحماية الحركة الطلابية، متمنية للجريح إسماعيل البرغوثي الشفاء التام، والحرية لكل من وليد حرزانة وقسام نخلة، ومحمد الخطيب، عبد الحافظ الشرباتي، ولكل أسرى الجامعة.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم، وقفة اعتصامية للحركة الطلابية أمام جامعة بيرزيت، واعتقلت عدداً من الطلبة وفيما إصابة اخرين أثر اطلاق النارخلال عملية الاقتحام، عرف من بين المعتقلين، الطالبين إسماعيل البرغوثي، وقسام نخلة.