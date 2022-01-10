الأرصاد المصرية تحذّر من تدني درجات الحرارة تحت الصفر

ذكرت الأرصاد الجوية المصرية، أن أحياء الإسكندرية تشهد طقسا غير مستقر، يصاحبه رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصل حد الصقيع.

ووفق الأرصاد، فقد ساد طقس بارد نهارا، إذ بلغت درجة الحرارة على المحافظة، اليوم، 16 درجة للعظمي و11 للصغرى، وذلك قبل ساعات من بدء نواة "الفيضة الكبرى".

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، احمد قريقع، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأضاف إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح الجنوبية الجافة على شمال الجمهورية، وحددت العديد من المناطق التي تنشط الرياح عليها اليوم الإثنين.

وأعلنت الأرصاد توقعاتها عن حالة الطقس خلال النهار، فيسود طقس بارد نهارًا بأغلب الأنحاء بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل البرودة إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد وسط سيناء، وتصل لصفر درجة في مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.