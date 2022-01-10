مشاهدة على beIN MAX 1 .. مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين 10-يناير-2022 في كاس الأمم الافريقية .. غانا ضد المغرب

وضع لكم فريق فلسطين اليوم مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين الموافق 10-يناير-2022 على موقع يلا شوت وقناة beIN MAX 1 حيث يلعب الفريقين الافريقيين ضمن منافسة كأس الأمم الافريقية الذي يسعى من خلالها كافة المنتخبات الافريقية إلى الانتصار وتحقيق الفوز الكبير من أجل حصد اللقب ، ويهتم المواطنين الأفارقة والعرب في متابعة كافة مباريات هذه البطولة التي تنظم سنويًا ، حيث يتحمس كلا اللاعبين في خوض غمار هذه البطولة ، وفي هذه السطور وضعنا بين ايديكم التشكيلة المتوقعة مع تردد القناة الناقلة .

ونقدم لكم في هذه المقالة رابط بث مباشر مباراة المغرب وغانا اليوم على موقع يلا شوت وقناة bien sport المفتوحة ، وسط استعداد كبير من قبل جمهور كأس الأمم الافريقية في مشاهدة ومتابعة كافة التفاصيل بالشوطين ، وهو على النحو التالي:-

مباراة المغرب وغانا

من المقرر ان تنطلق مباراة المغرب ضد غانا اليوم في تمام الساعة سادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة في المملكة العربية السعودية على ملعب أحمدو أهيدجو فيما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي جواد بدة .

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد غانا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفريق المغرب ضد غانا إذ من المتوقع أن تضم التشكيلة في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد .

وفي خط الوسط سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا ، وفي خط الوسط الهجومي سفيان بوفال ، وفي خط الهجوم أيوب الكعبي - يوسف النصيري.

مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين الموافق 10-يناير-2022 هنا

التشكيلة المتوقعة غانا ضد المغرب

وقد وضع لكم التشكيلة المتوقعة غانا ضد المغرب وتضم في حراسة المرمي جوجو ولاكوت ، وفي خط الدفاع أندي يادوم - دانيال أمارتي - أل يكساندر دجيكو - عبد الرحمن بابا .

وفي خط الوسط يضم اندريه ايوه - توماس بارتي - إدريسو بابا - كمال الدين سليمانا ، وفي خط الهجوم جوردان أيو - ريشموند بواكي .

تردد beIN MAX 1 2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة beIN MAX 1 2022 مشاهدة مباراة المغرب ضد غانا ، وهو على النحو التالي:



