الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واقتحام لعدد من منازل المواطنين في مدن الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت 17 مواطناً، من بينهم الشاب ناصر محمد الوحش (24 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، عقب اقتحام بيته، والعبث بمحتوياته، والاعتداء على شقيقه في مدينة بيت لحم، وكان بيتهم قد تعرض للمداهمات عدة مرات سابقاً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير يعقوب قادري أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، في قرية "بير الباشا" بجنين.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.