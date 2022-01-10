تفاصيل: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية الخميس والأحد

أعلن الراصد الجوي داوود الطرة اليوم الأثنين 10/1/2022 ، ان الأراضي الفلسطينية على موعد من منخفضين جويين نهاية الاسبوع الجاري ، ليشمل كافة المناطق الفلسطينية .

وقال الطرة خلال تصريحات لفلسطين اليوم أن المنخفض الجوي الأول سيبدأ في ساعات الليل من يوم الخميس ، حيث يبدأ من المناطق الشمالية والساحلية ويمتد في باقي المناطق ، وتستمر فرصة الهطولات المطرية حتى يوم السبت القادم مع انخفاض كبير على درجات الحرارة وتساقط البرد في بعض الاحيان .

وقال الطرة أن المنخفض الجوي الثاني يبدأ يوم الأحد حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتتساقط الامطار على كافة المناطق .

وأوضح ان سبب تأخر المنخفض الجوي السابق وتأخر الهطولات المطرية ، أوضح الطرة ان الكتلة البادرة التي كانت متوقعة شمال شرق اوروبا قد تأخرت من الغرب الي الشرق ، معرباً عن أمله ان تعوض الامطار القادمة الجفاف المتواجد حالياً .

وبشان حالة الطقس خلال اليومين القادمين ، أوضح ان درجات الحرارة ستشهد اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة و وغدا ارتفاع بسيط وستكون هناك برودة في الطقس مساء اليوم .