أبو مذكور يتحدث لـ "فلسطين اليوم" عن مستجدات رحلات العمرة من غزة

قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور، إن تسيير رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية لاتزال متوقفة بقرار من المملكة منذ عام 2020، موضحا أن شركات القطاع التي تعمل بهذا المجال على أتم الجهوزية والاستعداد، وتنتظر القرار الذي يسمح باستئناف الرحلات، فهي استوفت جميع الشروط والإجراءات اللازمة من الجهات المختصة،

وأوضح أبو مذكور لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن شركات الحج والعمرة في غزة أبرمت عقودا مع الشركات السعودية، وأُرسلت العقود إلى قطاع غزة لمصادقتها من وزارة الأوقاف في رام الله والجهات المختصة في غزة، لكن السعودية لم تفتح النظام للمعتمرين الفلسطينيين حتى اللحظة، مشيرا إلى أن فلسطين تصنف ضمن الدول الخضراء التي يُسمح لها بأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة.

وتساءل أبو مذكور: "على الرغم من تصنيف فلسطين من الدول الخضراء، لماذا لم يفتح النظام لإدخال بيانات المعتمرين الفلسطينيين حتى اللحظة؟"، مشيرا إلى أن إغلاق النظام يأتي من الجانب السعودي.

ودعا، الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بفتح النظام أمام المعتمرين الفلسطينيين لأداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن المملكة فتحت أبوابها أمام المعتمرين المصريين والأردنيين.

وذكر، أن نحو 3000 حاج من القطاع يسجلون سنويا لدى مكاتب الحج والعمرة، ومشيرا إلى أن تكلفة أداء العمرة نحو 1000 دينار أردني للمعتمر الواحد.

وأعرب عن أمله، باستئناف رحلات الحج والعمرة خلال 2022، مُبينا أن الأمور لا تزال غامضة، على الرغم أن نحو 3 أشهر متبقية لحلول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن 75 شركة حج وعمرة في القطاع مهددون بالإغلاق، بسبب توقف رحلات الحج والعمرة، مبينا أنهم تلقوا خسائر عام 2021 قدرت بمليون دينار أردني.