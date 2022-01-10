الاحتلال يُمدد اعتقال والدة الأسيرين "جرادات" 8 أيام

أعلنت مصادر محلية اليوم الاثنين 10/1/2022، تمديد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقال الأسيرة عطاف جرادات، لمدة 8 أيام إضافية، بذريعة استكمال التحقيق.

وكان الاحتلال اعتقل الأسيرة جرادات (49 عاما) في 27 كانون ثاني/ ديسمبر الماضي، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريبه، بقرية السيلة الحارثية التابعة لمدينة جنين (شمال الضفة المحتلة).

وتعتقل سلطات الاحتلال نجلي الأسيرة عطاف (عمر وغيث)، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة (شمال نابلس)، منتصف كانون ثاني/ديسمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ودهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسيرة جرادات، مجددا في 20 كانون ثاني/ديسمبر الماضي، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه، ضمن سياسية انتقامية ينتهجها الاحتلال بهدم منازل ذوي الفلسطينيين الذين شاركوا أو ساعدوا في عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو ٨ آلاف مواطن فلسطيني خلال عام ٢٠٢١ بينهم أكثر من ١٣٠٠ قاصر وطفل و١٨٤ من النساء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢١ نحو ٤٦٠٠ أسير وأسيرة.