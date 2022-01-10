يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 10/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض متواصل للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 179.26 شيكل $57.68

سعر الذهب عيار 22 164.32 شيكل $52.87

اسعار الذهب عيار 21 156.85 شيكل $50.47

اسعار الذهب عيار 18 134.44 شيكل $43.26

سعر الذهب عيار 14 104.57 شيكل $33.64

سعر الذهب عيار 12 89.63 شيكل $28.84

اسعار أوقية الذهب 5,575 شيكل $1,794

اسعار جنيه الذهب 1,255 شيكل $403.74

اسعار كيلو الذهب 179,256 شيكل $57,675

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 يناير 180.08 157.57 135.06 105.05 90.04

8 يناير 180.10 157.59 135.08 105.06 90.05

7 يناير 179.87 157.39 134.91 104.93 89.94

6 يناير 179.18 156.79 134.39 104.52 89.59

5 يناير 180.35 157.81 135.26 105.20 90.17

4 يناير 180.19 157.67 135.14 105.11 90.09

3 يناير 180.38 157.84 135.29 105.22 90.19

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56