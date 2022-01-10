بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة طالت 17 مواطناً

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 10/1/2022، حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين في الضفة المحتلة والقدس تخللها اعتقالات واسعة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير يعقوب قادري في بلدة بير الباشا قرب جنين.

١. إبراهيم خبيصة- بيتا جنوب نابلس

٢. عمر سلامة بني شمسة- بيتا

٣. أدهم أبو زيتون- بيتا

٤. عدي جمهور- بيت عنان شمال غرب القدس

٥. المحرر علاء أبو شريفة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. المحرر أواب مبارك- مخيم الجلزون

٧. أحمد صافي- مخيم الجلزون

٨. ناصر محمد الوحش- بيت لحم

٩. رمضان الحج محمود- القدس

١٠. عبد الرحمن مهند صدقة- عنزة قرب جنين

١١. حمودة حماد- مخيم قلنديا شمال القدس

١٢. محمد جعفر طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٣. إبراهيم خالد طقاطقة- بيت فجار

١٤. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار

١٥. مأمون أكرم طقاطقة- بيت فجار

١٦. ربيع علاء طقاطقة- بيت فجار

١٧. نور الدين جلال طقاطقة- بيت فجار