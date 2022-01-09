أحدث أسعار صرف الدولار في بداية 2022 مقابل الشيكل



تتعرض أسعار العملات في الغالب لعدم استقرار في سعر الصرف مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، وتحظى أسعار العملات على اهتمام الجمهور بصورة بالغة، إذ تلعب أسعار العملات دوراً كبيراً في حالة الاستقرار المالي لدى المواطنين، الأمر الذي ينعكس على كامل ظروفهم المعيشية.

ونقلت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن عضو نقابة الصرافين غازي بسيسو: بأن المرحلة القادمة ستشهد تعافياً لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، الأمر الذي استبعده محللون اقتصاديون لوكالة "فلسطين اليوم "، مؤكدين أنه لا مؤشرات حتى الآن لارتفاع سعر الدولار.

أسباب تراجع الدولار

يشهد سعر صرف الدولار تذبذباً واضحاً بين الفينة والأخرى على حساب الشيكل، وُعزي محللون هذا التراجع والاستقرار النسبي في الصرف إلى مجموعة من الأسباب، التي تعمل على التأثير بشكل مباشر بصرف الدولار.

ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أدخل قطاع الهايتك والغاز إلى "إسرائيل" مليارات الدولارات، بالإضافة إلى عدم سفر "الإسرائيليين " إلى الخارج بعد نهاية الصيف والأعياد، أثر بشكل مباشر على تراجع الدولار أمام الشيكل، إذ إنهم لا يشترون الدولارات تقريبًا.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، في وقت سابق، عن عميد بنك "إسرائيل "، ترافق ارتفاع الشيكل مع مسار طويل المدى للانتقال من اقتصاد يميل للصناعة إلى اقتصاد يميل للخدمات (هايتك بالأساس) أقلّ حساسيّة لاحتياطات النقد الأجنبي".

وذهبت الصحيفة إلى أن بنك "إسرائيل " لن يغيّر هذا الاتجاه، إنما سيستمرّ في "شراء وقت الاعتياد على هذا المسار"، " مضيفتاً: يبدو أن البنك لا يخاف من تأثير ازدياد قوّة الشيكل على البطالة، إنما من المهمّ له ألا تكون وتيرة الارتفاع سريعة جدًا".

الدولار اليوم أمام الشيكل

أعرب المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر عن أن المرحلة الحالية تشهد استقراراً على سعر الشيكل مقابل الدولار، مشيراً الى أن 3.10 هي نقطة مقاومة من الصعب كسرها، في إشارة لنزول الدولار لمستوى 3.08 قبل عدة أيام وعودته الى سعر 3.11 شيكل.

وأضاف أبو قمر ل"وكالة فلسطين اليوم " أنه من الممكن حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 2022 اذا لم تحدث تطورات سواء ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، أو حدوث حروب و أزمات و متغيرات في المنطقة، خصوصا في أمريكا.