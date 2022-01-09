أحدث تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على القمر النايل سات وهوتبيرد

تردد قناة كربلاء الجديد 2022 على القمر النايل سات وهوتبيرد ، ووضع فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة تردد القناة التي حازت نسبة نجاحًا كبيرًا مقارنة بالقنوات العراقية والإسلامية الأخرى ، حيث سجلت نسبة مشاهدات واسعة جدًا بسبب المحتوى التي تقدمه للمواطنين على مدار الساعة .

وتأتي هذه المقالة حول تردد قناة كربلاء 2022 على جميع الأقمار الصناعية ، ضمن سلسلة مقالات نعكف عليها يوميًا من أجل الاستجابة لنداءات وطلبات الجمهور العربي ، وعن باقي التفاصيل فهي على النحو التالي :

قناة كربلاء

نقدم إليكم اليوم تردد قناة كربلاء الجديد على نايل سات وهوتبيرد ، وهي تعد أحد أكثر القنوات المميزة في العراق وذلك من خلال تقديمها لمجموعة من البرامج الهادفه ، كما وتستضيف نخبه من علماء الدين الإسلامي.

كما وأخذت القناة على عاتقها أن تكون بمستوى أهمية الدور، وعظم المسؤولية، وضخامة الأمانة التي يحتمها الواجب الديني العقيدي، وذلك معتمدة الخطاب الفكري الثقافي المعاصر الذي يأخذ أصالته من القرآن الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام .

بدأت القناة البث من أكثر من 11 سنة، وهي أحد أكبر القنوات التي تمثل المذهب الشيعي ، وتروج لفكر ومذهب الإمام الحسين عليه السلام ، وتقوم على شرح وتقديم المذهب الشيعي بدون تحريف ، وشر الثقافة الإسلامية بدون تعصب.

فيمكنكم استقبال البث الفضائي لقناة كربلاء على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم بعد ضبط التردد الجديد لقناة كربلاء ، وذلك من أجل متابعة برامجها .

برنامج قناة كربلاء 2022

برنامج عالمك حواء

برنامج أدبني ربي

برنامج أحسن الحديث

برنامج أفلا يتدبرون القرآن

برنامج فن الأحكام

برنامج الدين والحياة

برنامج ولهن رأي

برنامج ضيوف الجوادين

برنامج حق اليقين

برنامج رشفات قلم

برنامج ضيوف الحسين

تردد قناة كربلاء العراقية على جميع الأقمار 2022

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح

النايل سات 11602 افقى 27500 3/4

النايل سات hd 11258 افقى 27500 آلى

الهوت بيرد 12380 عمودى 27500 5/6

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4، أسم القناة: قناة كربلاء الفضائية ، التردد: 12054، معدل الترميز: 27500، استقطاب: عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6 ، وفي نهاية المقالة حول تردد قناة كربلاء الجديد 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع مشاهدة ممتعة .