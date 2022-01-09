إبراهيموفيتش يدخل التاريخ ويحقق رقما قياسيا

دخل النجم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، اليوم الاحد، التاريخ بعد هدفه بمرمى فينيزيا (3-1)،عقب اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكان قد هز إبراهيموفيتش شباك فينيزيا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "بير لويجي بينزو" بمدينة فينيسيا.

وتُشير الإحصاءات، إلى أن فينيزيا بات الفريق رقم 80 الذي يستقبل أهدافا من إبراهيموفيتش، منذ عام 2000 وحتى الآن، ليدخل تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه.

ويُعد إبراهيموفيتش ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد مانشستر يونايتد.

وحقق رونالدو (36 عاما) نفس الرقم قبل أقل من أسبوعين فقط، حين ضم فريق بيرنلي لقائمة ضحاياه، في المباراة التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".