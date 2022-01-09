رسائل تهديد صهيونية لكوادر الجهاد الاسلامي في الخليل

أرسلت مخابرات الاحتلال الصهيونية، رسائل وعيد وتهديد لكوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل.

وأكدت المحررة رندة الشحاتيت، أن رسائل تهديد وصلتها ووصلت جميع المحررين من أسرى الجهاد في الخليل.

وتضمنت الرسالة النصية التي وصلت هواتف الكوادر والمحررين، أنه قد تم في الأسابيع الأخيرة تنفيذ حملة اعتقالات ضد نشيطي الجهاد في قرى العروب واذنا وبيت أمر.

وهددت بأنه لن يتم السماح بأي نشاط للجهاد الإسلامي من اي نوع كان في منطقة الخليل.

وتأتي هذه التهديدات عقب انتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش، وانتزاعه حريته وكسىره الاعتقال الإداري بعد معركة طويلة من الإضراب عن الطعام.