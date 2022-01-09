أسير محرر: الإضراب المفتوح عن الطعام أصبح أسطورة للكفاح الوطني في مواجهة المحتل

أكد الأسير المحرر بسام أبو عكر، أن الأسرى الإداريون لا يزالون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم التاسع على التوالي.

وقال أبو عكر خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، مساء اليوم الأحد:" نحن بصدد الحديث عن 500 أسير إداري معتقل بدون أي سبب وأي مبرر"، لافتا إلى أن الإضراب المفتوح عن الطعام أصبح نموذج وأسطورة للكفاح الوطني في مواجهة المحتل كما حدث مع الأسير هشام أبو هواش

وأضاف :" الأسرى الإداريون لهم تجارب طويلة في النضال والكفاح ضد الاعتقال الإداري وضد الاحتلال"، مؤكداً أن هناك مواقف متقدمة للمقاومة تدافع عن الأسرى, وإن قضية الأسرى هي على رأس أولويات العمل الوطني والكفاحي.

ولفت الأسير المحرر إلى أن هناك تجديد في كل مرة لأشكال النضال وتنويع أساليب العمل ضد الاعتقال الإداري، مبيناً أن حكومة الاحتلال ماضية في عنجهية الأسير وفي الشعب الفلسطيني بأكمله.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 9/1/2022، لليوم التاسع على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى.

وأعلن الأسرى الاداريون في بيانٍ لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، وأعلنوا مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الأول من يناير الجاري.