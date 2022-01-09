محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي في الجهاد وليد المزين

مددت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي" العسكرية في سجن عوف، اليوم الأحد، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور وليد المزين من مخيم العروب شمال الخليل لمدة 72 ساعة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المزين بناء على طلب جهاز "الشاباك"، لفحص إمكانية تحويله للاعتقال الإداري.

واعتقل القيادي المزين الاسبوع الماضي، بعد اقتحم قوات الاحتلال منزله في مخيم العروب شمال مدينة الخليل المحتلة، والمزين هو أسير محرر أفرجت عنه قوات الاحتلال قبل 5 شهور عقب قضائه عدة سنوات في الأسر.

وفي نفس السياق، قدمت النيابة العسكرية "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، لائحة اتهام بحق الأسير إسماعيل الطميزي (٤٢عاماً)، من بلدة اذنا جنوب الخليل بتهمة حيازة سلاح.

وبين مكتب إعلام الأسرى، أن التحقيقات مع الأسير الطميزي أظهرت أن السلاح الذي يزعم الاحتلال حيازته، هو دمية أطفال، الأمر الذي دفع المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" لإصدار قرار بتمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة لفحص امكانية تحويله للاعتقال الإداري.

والأسير الطميزي متزوج ووالديه مرضى ، فضلاً أنه أسير سابق أمضي عدة سنوات في سجون الاحتلال، وشقيق القيادي في سرايا القدس الشهيد خالد الطميزي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن من فتره حملة ضد قيادات وكوادر الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة قبل وبعد انتصار واضراب الأسطورة الأسير هشام أبوهواش.