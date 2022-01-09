آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين 10 يناير 2022

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (10 يناير).

و بحسب هيئة المعابر، فإن السفر الأحد سيكون للحافلات الأولى و الثانية و الثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2) .

للاطلاع على كشف الأسماء اضغط هنا

إضافة الى جميع الأسماء في الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية.

كشف الجوازات المصرية من هنا

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت المسافرين بإجراء فحص كورونا للمقرر سفرهم من الحافلة الثالثة من كشف المسافرين، غداً الإثنين في مركز شهداء رفح الصحي قبل التوجه للصالة الخارجية بالمعبر.

و أكدت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.