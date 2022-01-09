صحيفة هارتس: سلطات الاحتلال تعرقل دخول أنظمة الصرف الصحي لقطاع غزة

أكدت صحيفة عبرية اليوم الأحد بأن سلطات الاحتلال تعرقل دخول قطع الغيار اللازمة لأنظمة المياه والصرف في قطاع غزة.

و قالت صحيفة هارتس العبرية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قطع الغيار التي كان يتطلب دخولها للقطاع شهرا في الماضي، أصبح دخولها يستغرق خمسة أشهر، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث أعطال، وتصريف مياه الصرف في البحر، وتراجع جودة مياه الشرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في سلطة المياه في غزة قولهم إن هناك تأخرا متكررا وغير مبرر وتلكؤا في إصدار الموافقات لإدخال القطع الضرورية المختلفة منذ انتهاء المواجهات العسكرية في أيار/مايو.

وأوضح ماهر النجار، نائب المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل بغزة أنه قبل الحرب كان الموردون والمقاولون ينتظرون من أسبوع إلى شهر للحصول على تصريح إسرائيلي لاستقدام المواد الضرورية لأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات، إلا أن وقت الانتظار أصبح يتراوح حاليا بين شهرين إلى خمسة أشهر أو حتى أكثر.

كما أصبحت نحو 500 من منشآت المياه والصرف الصحي في غزة تشهد نقصا حادا في الصمامات والفلاتر والمضخات والأنابيب والمعدات الكهربائية الميكانيكية والكابلات الكهربائية وغيرها.