حماس تحذر الاحتلال من مغبة استمرار عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال من مغبة الاستمرار مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الأحد، إن " مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وسدنة وموظفين، باعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان سافر وتغول على شؤون المسجد الأقصى المبارك، ويترافق هذا العدوان مع محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة أي محاولة لإجراء صيانة أو ترميم لمرافق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يزيد من المخاطر المحدقة ببنيانه ".

ودعا الناطق باسم حماس، أهلنا في القدس إلى مواصلة الرباط، والتصدي لسياسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

كما دعا الجهات الرسمية والأهلية المعنية إلى القيام بواجبها في دعم حرّاس المسجد الأقصى وكل العاملين فيه في وجه الاحتلال.