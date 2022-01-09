هيئة شؤون الاسرى: 18 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 18 أسيرًا أردنيًا، من بينهم أسرى فلسطينيين لديهم أرقام وطنية أردنية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أن من بين الأسرى الأردنيين الـ 18، هنالك 8 منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و7 أسرى آخرين يقضون أحكامًا تتراوح ما بين 10-36 عامًا، إضافة إلى 3 أسرى يقضون أحكامًا أقل من 10 أعوام، وتتراوح أحكامهم ما بين 5-8 سنوات.

وأشارت إلى أن اثنين من بين الأسرى الأردنيين، هما ضمن قائمة "عمداء الأسرى"، ومعتقلان منذ ما يزيد على 20 عامًا، و9 أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من 15 عامًا، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقي وعددهم 6 أسرى فهم معتقلون منذ أقل من عشر سنوات.

وبيّنت أن الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون للاحتلال الإسرائيلي، وهي: "نفحة"، و"ريمون"، و"هداريم"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"مجدو"، و"عسقلان".

وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عمومًا، مؤكدة أنهم "جزء أصيل ومكون أساسي من مكونات الحركة الأسيرة التي تحفظ تاريخهم وتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها".

ودعت "هيئة الأسرى" كافة الجهات والمؤسسات الفلسطينية والأردنية إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الأردنيين المتفاقمة في سجون الاحتلال، والتي تزايدت بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد، وتفشي فايروس "كورونا"، وعدم انتظام زيارات الأهل، وضرورة منحهم ما يستحقونه من دعم وإسناد واهتمام، بحسب البيان.

وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.