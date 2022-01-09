الصحة بغزة: تسجيل عدة إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل عدة إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال الـ24ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة على لسان مدير الطب الوقائي د.مجدي ضهير ، أن الطواقم الصحية اكتشفت وجود عدة حالات جديدة مصابة بمتحور "أوميكرون" داخل المجتمع لم يغادروا قطاع غزة، مبيناً أن الطواقم الصحية لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى وتجرى جهوداً مضاعفة لأجل ذلك.

وأشار إلى أن تسجيل إصابات بالمتحور"أوميكرون" لم تغادر القطاع، يؤكد وجود عدد من الحالات لمصابين بالمتحور وهم غير مكتشفين بعد، معربًا عن قلقه من الدخول في موجة عنيفة من تفشي وباء كورونا.

ولفت مدير الطب الوقائي إلى أن وزارة الصحة ومن خلال المختبر المركزي تستطيع تشخيص المتحور الجديد بالطرق الاستثنائية المتاحة بنسبة تقارب من 80 إلى 90%، داعيا المواطنين للمسارعة في تلقي اللقاح، واستكمال المواطنين المطعمين لجرعاتهم من اللقاح.

وفي 26/12/2021، أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون لحالة مقيمة داخل القطاع.