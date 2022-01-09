طريقة عمل حلويات شتوية، في فصل الشتاء يبحث ملايين الناس حول العالم عن طريقة لصناعة حلويات تقيهم وتحميهم من البرد القارص، كون الحلويات تحتوي على سعرات حرارية يحتاج إليها جسم الإنسان لمواجهة البرد، فتزيد عمل الحلويات وخاصة في البيوت، كون البشر عادة ما يلتزمون بيوتهم في الشتاء، فيتخذون منها فرصة لصناعة ما تشتهيه أنفسهم من حلويات، وعادة ما يلجأ مواطنو قطاع غزة لصناعة "الشعيرية" وخاصة مع هطول المطر، فهي تحمل في جعبتها سعرات حرارية تكفي لتدفئة قلوبهم.

وتتعدد أنواع وأصناف الحلويات حول العالم، فيوجد عشرات الآلاف من الأصناف حلو العالم، فكان على فريق وكالة "فلسطين اليوم" نشر لكم طريقة عمل حلويات شتوية، إذ يزيد الطلب عليها أضعاف ما يتناولها البشر في فصل الصيف، كونهم يلجؤون بالصيف للمشروبات الباردة والحلوى الباردة وخاصة التي لا تحتوي على سعرات حرارية، كونهم بحاجة إلى من يبرد على أجسامهم.

طريقة عمل حلويات شتوية

وينصح خبراء التغذية، بصناعة حلويات في فصل الشتاء تحتوي على سعرات حرارية، لتدفئة أجسامهم، ولكن ينصح بتناولها بكميات معتدلة، بحيث لا تؤثر بالسلب على صحتهم عند الإكثار من تناوله على المدى البعيد.

حلويات شتوية

طريقة عمل الشعيرية

1- إحضار منتج الشعيرية حسب الكمية المطلوبة.

2- تكسيرها ووضعها في وعاء على الغاز، وفتح الغاز بصورة معتدلة، ثم وضع كمية مناسبة من السمنة عليها وتحميصها بالقدر المطلوب.

3- بعد تحميصها، يضع عليها كمية من الماء تناسب كمية الشعيرية، ثم كمرها وتركها مدة من الزمن.

4- بعدها وضعها في وعاء وإضافة السكر والقرفة عليها وتزيينها.

عمل حلويات شتوية

إضافة أن هناك أصناف أخرى من الحلويات تتقن ربات البيوت الغزيات عملها في الشتاء، فهن يجدن في صناعة الحلويات متعة كبيرة أكثر من شرائها جاهزة من محال ومتاجر الحلويات في قطاع غزة، إذ يتمتعن بتجارب عديدة في هذا المجال.

ويتففن ربات البيوت في قطاع غزة، بإنتاج أصناف كثيرة من الحلويات، في حين أن الكثير منهن يمتهن هذا المجال في محاربة البطالة المتفشية في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 16 عاما متواصلا.