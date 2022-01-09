عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد 9/1/2022، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.

وأوضحت دائرة الأوقاف، مؤخرا، أن "أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال عام 2021 بلغت 34 ألفا و112 متطرفا".