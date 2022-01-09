يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 9/1/2022، استقراره في سوق التعاملات الصباحية، بعد انخفاض متواصل للدولار.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.10 شيكل $57.81

سعر الذهب عيار 22 165.09 شيكل $53.00

اسعار الذهب عيار 21 157.59 شيكل $50.59

اسعار الذهب عيار 18 135.08 شيكل $43.36

سعر الذهب عيار 14 105.06 شيكل $33.72

سعر الذهب عيار 12 90.05 شيكل $28.91

اسعار أوقية الذهب 5,601 شيكل $1,798

اسعار جنيه الذهب 1,261 شيكل $404.70

اسعار كيلو الذهب 180,101 شيكل $57,814

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 يناير 180.10 157.59 135.08 105.06 90.05

7 يناير 179.87 157.39 134.91 104.93 89.94

6 يناير 179.18 156.79 134.39 104.52 89.59

5 يناير 180.35 157.81 135.26 105.20 90.17

4 يناير 180.19 157.67 135.14 105.11 90.09

3 يناير 180.38 157.84 135.29 105.22 90.19

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75