توقعات "إسرائيلية" بتحسين العلاقات بين "تل أبيب" وعمّان

أشارت التقديرات "الإسرائيلية" إلى أن الأردن مستعد لتهيئة العلاقات التي كانت باردة طوال العقد الماضي. وهذا بعد لقاء وزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.

ووفق موقع "13" العبري فإن "عمان تنوي عقد المزيد من الاجتماعات المفتوحة مع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين. وإن المملكة مهتمة بالانضمام إلى شبكة العلاقات الإقليمية التي تبنيها إسرائيل على أساس الاتفاقات الإبراهيمية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى غانتس بالعاهل الأردني في عمان. وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا الأمن والسياسة المتعلقة باستقرار المنطقة والحفاظ على العلاقات.

وشكر غانتس العاهل الأردني عبدالله الثاني على الحفاظ على استقرار المنطقة وهنأه على تحسين العلاقات، بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير أمن الاحتلال عن التزامه بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية بينهما.

وفي يوليو الماضي، التقى حكومة الاحتلال نفتالي بينت سرًا بالعاهل الأردني، بعد خلاف طويل بين البيت الملكي الأردني ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر معنية بمضمون الاجتماع، الذي وصل إليه بينت بطائرة هليكوبتر، إنها كانت "جيدة".