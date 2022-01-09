دعاء مستجاب لاستقبال شهر رمضان 2022

يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان 2022، الذي اقترب موعده، ويرغب الكثيرون في حسن استقبال الشهر الكريم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية دعاء مستجاب لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأجمل رسائل استقبال شهر رمضان 1443، حيث اعتاد المسلمون على استقبال الشهر بالدعاء والابتهال لمباركة الشهر الكريم وطلب العون على صيامه وقيامه على أحسن وجه، كما يتبادل المسلمون الرسائل للتهنئة بهذا الشهر المبارك 2022 الذي اقترب موعده.

دعاء رمضان مكتوب طويل

ونقدم لكم أدعية مستجابة ومهمة لاستقبال شهر رمضان 2022، الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر حول العالم.

بسم الله بسم الله بسم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

استغفر الله وأتوب إليه (3 مرات)

يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كلهولا تكلني إلى نفسي طرفة عين (3 مرات).

رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبحمد صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا (3 مرات).

ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنكعلى كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطكونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ونختم الدعاء بـ “اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيموعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركتعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد“

دعاء للأحباب في رمضان

طاف بخاطري للأحبة دعاء في رمضان اللهم ياخالق ادم من تراب وجاعل الجنه لمن صلى وتاب أرزقني وأحبتي محبتك وأبعد عني وعنهم البلاء وأرفع شأني وشأنهم في الأرض والسماء وأرزقني وأرزقهم من وافر العطاء وأشملني وأشملهم بمغفرتك وعفوك في الدنيا والاخرة.

رائحه رمضان بدأت تفوح ب الافاق اللهم بلغنا رمضان أنا وجميع احبتي والمسلمين اللهم بلغنا ما نود و أجعل لنا دعوه لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وأفتح لنا بابا إلى الجنه لايسد.

اشتقت لقلوب جميلة طالما أسعدني جمال نفوسها وطيب روحها يرسل قلبي لها تحية حب وهمسة ورد بين حروف نبضات الاشتياق هي تردد اللهم بلغ احبتي الحاضرين والغائبين رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أحبتي بلغهم شهرك بعظيم غفرانك وواسع رحمتك وكل عأم والجميع بألف خير.

في رمضان يزداد شوقي للأحبة البعيد والقريب منهم اللهم اسعدهم اينما كانوا واحفظهم بعينك التي لا تنام واغفر لهم ومن يحبون انك سميع الدعاء.

أبارك للاحبة حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بخير، اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه والمغفورين لهم.

في رمضان يزداد شوقي للأحبة البعيد والقريب منهم اللهم اسعدهم اينما كانوا واحفظهم بعينك التي لا تنام واغفر لهم ومن يحبون انك سميع الدعاء. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، مساء التسامح والاحترام لكم أحبتي.

دعاء رمضان عند الإفطار

نبدأ مع دعاء الصائم عند الإفطار: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود.

وننتقل إلى دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: “أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ“. رواه أحمد.

ثم إلى دعاء ليلة القدر: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فيها؟، قال: (قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني) رواه الترمذي.

ونختم مع دعاء قيام شهر رمضان: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجَّد من الليل، قال: (اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت) رواه البخاري.

دعاء قصير أول يوم رمضان

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

تهنئة رمضان 2021 للحبيب

إلى الأحباء الغاليين أرسل تهنئة من الوريد للوريد

واتمني لكم شهر مبارك ملئ بالطاعات،جعلك الله

مستجاب الدعوات، رمضان مبارك.

ربي يجمعني وياكم في جنة الخلد فرحين بالرحمة

والفوز بالمغفرة والستر يوم العرض، رمضان مبارك.

اسأل الله العظيم في هذا الشهر الكريم أن يرزقنا الاجتهاد

في الطاعات وحب الصلاة والقيام،وقراءة القرآن، رمضان مبارك.

جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين،

ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

اللهم أرزق قارئ رسالتي حلاوة الطاعات،

وأعزه من شر الشهوات والزلات، رمضان مبارك.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم في هذا

الشهر توبة وعفو ومغفرة،ونجاة من كل هم وغم،

رمضان مبارك.

دعاء و تهنئة بشهر رمضان المبارك

اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن،

رمضان مبارك.

اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه

وأجعل الفردوس مثواه، وبارك له في رمضان،

وارزقه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان.

أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده أهنيهم بقرب

رمضان عساهم دوم عواده .

كل عام وأنت رمضانك، في بدايته الأمل وفي ختامه العيد،

وما بينهما غفران عدد ما كان وما سوف يكون،وعدد الحركات

والسكون.

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك،

مبارك علينا وعليكم الشهر.

رسائل تهنئة رمضان واتس اب

أسأل الله العظيم الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك

رمضان وأنت في أحسن حال.

اللهم إني أشهدك إني أحب عبدك هذا فيك فارزقه حبك

وبلغه شهر رمضان يا كريم.

يسعدك ربي يا سيد الكل، وكل رمضان بالفرحه يطل،

وتهنئه خاصه لك قبل الكل، مبارك عليك الشهر .

أحلى ما فى شهر رمضان ثلاثة كثرة الخيرات،

تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

كل رمضان واحنا مع بعض متجمعينن وبخيره راضين

مرضيين، رمضان مقبول وذنب مغفور، وعيب مستور.

رسائل تهنئة رمضان نصية

كل عام وأنت وأهلك وأحبابك بخير وصحة وسعادة وهنا، ويعود علينا وعليكم بالخير،ويبلغنا رمضان ونسأل الله أن يعيننا وإياكم علي الصيام

والقيام و يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل.

غسل الله قلبك بماء اليقين، وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين،

وبلّغك شهر الصائمين.

كل عام وأنت رمضانك، في بدايته الأمل وفي ختامه العيد،

وما بينهما غفران بحجم السماوات والأرض.

قبل الكل ذكرتك، وبرسالة شوق راسلتك، وبحب

وإخلاص دعيت لك برمضان يتقبل منا ومنك… وكل عام وأنت بخير.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان 1443

أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعف

وهو لن تطيب الجنة إلابرؤيته أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك

ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة

وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك شهر رمضان.

كل رمضان وإحنا مع بعض متجمعين وبخيره راضين مرضيين،

رمضان مقبولوذنب مغفور، وعيب مستور.

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار،

وصحبة الأخيار ورحمة الغفار،وجنة الأبرار.

بقدوم شهر الخير، اسال الله ان يغسل قلبك بماء اليقين؛

وان يثلج صدرك بسكينه المؤمنين، وان يبلغك شهر الصائمين،

اللهم امين يارب العالمين.

تهنئة رمضان تويتر 2022

أحلى ما في رمضان ثلاثة كثره الخيرات,تبادل الزيارات

وقارئ هذه العبارات.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود، وكل عام وأنت بخير

ورمضان عليك يعود. يسعدك ربي يا ست الكل

وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة لك قبل الكل.

ملأ الله قلبك عزماً وجعل لك في الفردوس أسماً ومن كل خير

قسماً بارك الله لنا في رجب وشعبان وبلغنا صيام رمضان

وبارك لك في عمرك وصحتك ومالك ووقتك وأسعدك الله مدى الحياة

اللهم آمين دعوة من قلب محب.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم

أمانياً تسبق تهانياً وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك.