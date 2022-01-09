فيروس كورونا يعود بقوة في عدة دول عربية ودولية

تواصل جائحة "كورونا" انتشارها في العديد من دول العالم، التي باتت تسجّل أرقامًا قياسية في عدد الإصابات اليومي.

ففي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية، تسجيل 146390 إصابة جديدة، نزولا من 178250 حالة يوم الجمعة بينما زادت حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 313 ارتفاعا من 229.

وتشهد بريطانيا قفزة في حالات الإصابة بسبب متحور "أوميكرون" في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أن معدل الوفيات أقل مما حدث أثناء موجات سابقة من المرض، بحسب "رويترز". وارتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 150057 حالة.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، تسجيل 303,669 إصابة و143 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة. وأسفر الوباء منذ بدء تفشيه في ربيع 2020 عن وفاة ما لا يقل عن 125 ألفا و349 شخصا.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 197552 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وذلك ارتفاعا من 108304 في اليوم السابق، غير أن حصيلة الوفيات اليومية انخفضت إلى 184 من 223.

وسجلت إيطاليا 138881 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في شباط 2020، بينما سجلت 7.28 مليون إصابة إلى الآن.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة في الهند ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 35.37 مليون بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية أيار وبلغ 141986.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 483463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 26458 حالة.

وأكدت الوزارة في نشرتها أن إجمالي الحالات المؤكدة تجاوز 2.93 مليون حالة في حين تعدت الوفيات 52 ألف حالة مع تسجيل 265 وفاة يوم السبت.

وكان العدد اليومي القياسي السابق 26303 وتم تسجيله في 11 أيلول الماضي.

وفي اليابان، قالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إن المدينة سجلت 1224 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت، وهو أعلى عدد يومي منذ 11 أيلول.

وعلى مستوى البلاد ككل، قالت وكالة كيودو للأنباء إن من المرجح أن يدور عدد الحالات الجديدة حول 7000 مع تسجيل مناطق مثل أوكيناوا وهيروشيما أعلى عدد على الإطلاق.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 25 وفاة و1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12856 وفاة و1077432 إصابة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24,200 وفاة و2,096,806 إصابة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 6428 يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 997121 حالة. كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة مقابل 13 يوم الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد19 إلى 14904 وفاة.

وفي استراليا، تجاوز عدد الإصابات اليومية 100 ألف لأول مرة مع انتشار المتحور أوميكرون. ورصدت البلاد 116025 إصابة جديدة متجاوزة بكثير عدد الإصابات المسجل يوم الجمعة والذي تجاوز 78 ألفا بقليل. وكانت معظم الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، الأعلى من حيث عدد السكان والتي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وولاية نيو ساوث ويلز.

كما سجلت أستراليا 25 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة منذ تفشي المتحور دلتا في تشرين الأول 2021.

يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 305,345,366 إصابة، و5,501,413 وفاة. وتتصدر دول: الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا، واسبانيا، المراكز العشرة الأولى بأعلى حصيلة إصابات ووفيات جراء الوباء.