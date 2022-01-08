طالع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 9 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر في تعاملات اليوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم ليصل إلى 8065 دينارا (57.81 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر خلال تعاملات الأحد، ليسجل نحو 6049 دينارا (43.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4705 دنانير (33.72 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4033 دينارا (28.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر ليسجل نحو 7057 دينارا (50.59 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر نحو 250.826 ألف دينار (1798 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 56.457 ألف دينار (402.70 دولار).