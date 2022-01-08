الشيخ رائد صلاح يدعو لهيئة تنسيقية تجمع الداعمين لحرية القدس و الأقصى

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح، مساء السبت إلى تشكيل هيئة تنسيقية تجمع كل المؤسسات الداعمة لحرية القدس والمسجد الأقصى، سعيًا لتكامل جهودها.

جاء ذلك خلال ندوةٍ قدم فيها الشيخ صلاح رؤيته لمستقبل المسجد الأقصى المبارك، وبثها المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس

وطالب الشيخ صلاح بتبني الخطاب التفاؤلي المنطلق من حقيقة تاريخية، تؤكد أن قضية المسجد الأقصى قضية منتصرة.

يذكر أن قوات الاحتلال تعمل على حماية المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، ومنع حراس الأقصى من القيام بعملهم، وتعتقل بعضهم حينما يهمون بمنع المستوطنين من أداء صلواتهم التلمودية وشعائرهم الدينية في ساحات المسجد الأقصى.

كما تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفر والتهويد في مختلف المناطق في مدينة القدس، والتي تركزت مؤخراً في ساحة البراق الإسلامية وباب المغاربة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى استمرارها في الحفريات والأنفاق في أسفل وفي محيط المسجد الأقصى.