مواجهات بين المواطنين والاحتلال غرب رام الله

اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين مواطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين العزّل الذين تصدوا للاقتحام برشق الحجارة.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، في الوقت الذي أغلق فيه مستوطنون المدخل الوحيد المفتوح للقرية.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا أمام المدخل الوحيد المفتوح للقرية، بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء اليوم.

وتشهد قرية دير نظام العديد من الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي القرية.

وتستمر قوات الاحتلال بإغلاق المدخلين الشمالي والجنوبي للقرية بالبوابات الحديدية، فيما تنصب حاجزا عسكريا دائمًا على مدخلها الثالث، حيث تعيق حركة المواطنين وتنكّل بهم.