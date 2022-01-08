ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9 يناير 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في مصر اليوم الاحد 9 يناير 2022، وسط هدوء في حركة البيع والشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الاحد ليسجل نحو 908.61 جنيها مقابل 906.13 جنيه امس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليصل إلى 681.47 جنيه مقابل 679.61 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 530.03 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 454.31 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 340.73 جنيه.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 795.06 جنيه مقابل 792.89 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، اليوم الاحد، نحو 28.258 ألف جنيه (1798 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6360 جنيها (404.70 دولار).