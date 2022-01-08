توقعات ببلوغ ذروة الموجة خلال أسبوعين

الصحة "الاسرائيلية": تسجيل 18.780 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:12 م
08 يناير 2022
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ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في "إسرائيل"، اليوم السبت، بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، إنه تم تسجيل نحو 18.780 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ الأمس الجمعة.

ونقلت قناة كان العبرية، عن مدير عام وزارة الصحة "الإسرائيلية" نحمان آش، "توقعه أن تبلغ الموجة الحالية من كورونا ذروتها في "إسرائيل" في غضون أسبوعين إلى ثلاثة".

وكانت قد ازدادت حدة انتشار الاصابات بكورونا في "إسرائيل" خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات من أوساط سياسية "إسرائيلية" لرئيس وزراء الاحتلال بينت بالفشل في إدارة أزمة كورونا الحالية.

 

 

#الصحة الاسرائيلية #كورونا #انتشار وباء كورونا في اسرائيل

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