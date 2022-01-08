لجنة المتابعة تدعو لاحترام حقوق المواطنين ورفض اللجوء لاستخدام القوة ضدهم

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الأجهزة الأمنية والشرطة إلى احترام حقوق المواطنين وعدم اللجوء للقوة في التعامل معهم تحت أي ظرف من الظروف.

واعتبر لجنة المتابعة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن مشاهد العنف التي جرت في مخيم جنين لا تتناسب مع ضرورة العمل الأمني أو الميداني ولا يمكن قبولها.

وطالبت القوى الوطنية، للمعالجة السريعة من الجهات المسئولة ومحاسبة كل من يتعدى على المواطنين في أي مكان .

وأكدت لجنة المتابعة، رفضها لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو تجاوز القانون أو التعدي على المواطنين الذين يجب ان تحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية.

وأشارت إلى هذه الظروف تحتاج لترسيخ حقوق الانسان والمواطنة لدعم صمود شعبنا ومواجهة التحديات الجسام موحدين ضد الاحتلال والاستيطان.