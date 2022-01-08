بالصور مصادر لـ"فلسطين اليوم": بدء البناء في مدينة العاشر من رمضان شمال قطاع غزة

كشف مصدر مسؤول في اللجنة المصرية لاعادة إعمار غزة، أنه جرى اليوم السبت، صب الباطون لأساسات أول المدن المصرية السكنية التي ستبنيها مصر في غزة.

وأكد المصدر لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم" أن البناء سيكون بوتيرة عالية خلال المدن الثلاث، موضحا أنه تم البدء اليوم السبت في بناء مدينة العاشر من رمضان شمال قطاع غزة وهي أولى المدن السكنية المصرية التي ستبنى في غزة.

وقال، إن المدينة الثانية بالقرب من مدينة الزهراء وسط القطاع على مساحة 140 دونما، مضيفا أن المدينة الثالثة غرب جباليا على مساحة 50 دونما".

وأضاف المصدر، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في إعادة الاعمار المصرى بالقطاع .

ولعبت القاهرة دورا رئيسيا للتوسط بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعلنت دعم مشاريع إعادة إعمار القطاع بمنحة مالية قيمتها 500 مليون دولار.

وأسفرت العدوان الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة في مايو ٢٠٢١ التي استمرت 11 يوما عن استشهاد 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا ، ودُمّر نحو 1500 منزل بصورة كلية، وتضرر جزئيا نحو 60 ألف منزل فلسطيني في القطاع.