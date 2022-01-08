طفلة تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة.. ما قصتها؟

قد تتخذ فتاة أسترالية لا تزال في المرحلة الابتدائية قرار التقاعد من العمل بعد 5 سنوات وهي مليونيرة.‏

وأسست الفتاة، بيكسي كورتس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، هي "بيكسيز فيدجتس".

وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز على اهتمام العالم.

كما أن لدى بيكسي كورتس شركة أخرى، هي "بيكسيز بوز"، والمتخصصة في إكسسوارات شعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.

وأصبحت الشركتان حاليا جزءا من "بيكسيز بيكس"، التي تبيع أيضا ألعابا وملحقات أخرى للأطفال.

واكتسبت قصة "بيكسي" عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100000 متابع على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وقالت والدتها، روكسي جاسينكو: "يمكنها أن تتقاعد عن العمل في سن الـ 15 إذا أرادت ذلك".

وأضافت مازحة: "كانت نكتة عائلتنا هي أنني سأعمل حتى أبلغ 100 عام، بينما ستتقاعد ابنتي بيكسي في سن 15، أنا بالتأكيد أعرف من هو الأكثر ذكاء".

وأكدت والدة بيكسي أنها لا تريد أن تشعر ابنتها أن عليها العمل في الشركة، على الرغم من نجاحها.