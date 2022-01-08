مقتل "إسرائيلي" في كازاخستان

قالت مصادر عبرية اليوم السبت 8/1/2022، أن "إسرائيلياً" قُتل في مدينة ألماتي جنوب شرق كازاخستان.

وأفادت مصادر عبرية، أن الصهيوني "بن كوجياشفيلي" (22 عامًا) قُتل بالرصاص في مدينة ألماتي جنوب شرق كازاخستان.

وبينت المصادر، أن وزارة خارجية الاحتلال على اتصال بوالديه الموجودين هناك وعائلته في الكيان، وتساعد في نقل جثته إلى كيان الاحتلال.

وتتواصل الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، ما أدى لمقتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوة الشرطة الكازاخستانية: "إن القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة، مضيفاً أنه تم القضاء على عشرات المهاجمين.