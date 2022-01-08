أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 8/1/2022، ثلاث وفيات و(42) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 665 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 110 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 190919 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1233 حالة، واجمالي المتعافين 187966 حالة، كما بلغ اجمالي الوفيات 1720 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 550390 شخص.