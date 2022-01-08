إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 وحتى 7 يناير 2022).

وأشارت الهيئة في إحصائية إلى، أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4963 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3459.

وبينت، أن المغادرين توزعوا إلى 4911 مواطناً و25 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت، أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3412 مواطناً، و22 أجنبياً، و25 من فلسطينيي الداخل.

يذكر أن معبر بيت حانون "إيرز" يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.