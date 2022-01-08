بالفيديو : الاعتداء الهمجي على نجل الزبيدي ..رد بالرصاص والغضب يورط السلطة

أثار الاعتداء الهمجي الذي قامت به أجهزة أمن السلطة" خلال اعتقال نجل الأسير البطل زكريا الزبيدي أحد ابطال نفق الحرية والقيادي في حركة فتح ، حالة من الغضب والسخط في صفوف المواطنين ، الذي اعتبروا الهجوم بالهمجي ، في حين كان رد عناصر مسلحة بإطلاق النار صوب المقاطعة .

يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا قال أن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار بكثافة تجاه شبان في مخيم جنين.

وبين ان جهات متنفذة في السلطة تحاول النيل من شقيقي زكريا من خلال اعتقال نجله محمد وما يُثار عن سبب اعتقاله مجرد سخافات .

الاعتداءات وحالة الغضب دفعت السلطة لإطلاق سراج نجل الاسير زكريا الزبيدي .\

وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوي على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء اليوم في الشارع العام

وأكدت المجموعة أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون

ودعت المجموعة إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائما في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر

وطالبت المجموعة إلى ضرورة إحالة العناصر المتورطين في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الاساسي الفلسطيني

الراصد الحقوقي أدان بشدة اعتداء الأمن الفلسطيني على نجل الأسير زكريا الزبيدي خلال اعتقاله في جنين ، معتبراُ ان استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في استخدام العنف والاعتداء الوحشي خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها دون سند قانوني في الضفة الغربية.

وتابع الراصد باستهجان شديد اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوي على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء الجمعة ٧ يناير في الشارع العام.

وسبق ذلك محاولة ملثمين تبين لاحقا انهم عناصر أمنية محاولة خطف معلم من سيارة في الخليل.

يؤكد الراصد الحقوقي أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، ويمثل تجاوزا فاضحا للقانون، فضلا عن كونه يمثل إهانة للحركة الأ.سيرة بالاعتداء على نجل أحد رموزها.

وتشير إلى أن العنف الذي تمارسه أجهزة السلطة بات يعكس سلوك عصابات وليس أجهزة إنفاذ قانون.

ويشير إلى أن الاعتداءات في جنين بالتحديد تأتي كشكل من أشكال الوكالة الصريحة عن الاحتلال وهو ما كشفته مؤخرا تقارير إسرائيلية رسمية دون أي نفي من جانب السلطة الفلسطينية.

ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائما في وحذر الراصد من خطورة هذا السلوك والتصعيد في قمع المواطنين وتنفيذ الاعتقال التعسفي، مطالبا بقرار فوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.

اعتداء مدان من قبل اجهزة امن السطلة "

فيديو لإطلاق النار من مسلحين :